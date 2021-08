SuperMax Juarai Kontes K-Pop di Indonesia

K-POP World Festival (KWF) Indonesia 2021 telah sukses digelar Korean Cultural Center Indonesia (KCCI) dengan mengumumkan empat pemenang. Juara pertama pada tahun ini diraih grup SuperMax dari Makassar, yang melakukan cover dari lagu Jopping dari grup SuperM.

Tahun ini, acara final KWF di Indonesia diadakan secara daring pada 30 Juli 2021. Acaranya pun disiarkan secara langsung di kanal YouTube KCCI.

Para finalis kompetisi ini dinilai juri yang merupakan ahli pada bidangnya, yaitu Park Kyeong Yeol (koreografer, pelatih, dan penari), Ruth Fidessa (perwakilan SM Entertainment Indonesia), serta Natya Shina dan Rendy Pritananda dari Step by Step ID (penari, koreografer, kreator konten, dan Hallyu Influencer).

Selain SuperMax, juara kedua hingga keempat, secara berurutan, diraih AVENGERS (Bandung), Ladies Warriors Dancer (Sukabumi), dan BLADE QUEEN (Padang).

Keempat pemenang beserta dua finalis lain akan mengikuti seleksi tahap berikutnya yang dilakukan ahli di Korea Selatan di bawah koordinasi KBS World.

Dua finalis lainnya adalah Danang Wardoyo (Jakarta) dan Evalianawati (Pontianak), yang memberikan penampilan menarik serta cerita unik dalam keikutsertaan mereka pada kompetisi ini.

Direktur KCCI Kim Yong Woon, secara terpisah, mengucapkan selamat kepada para pemenang, serta memberikan semangat untuk penilaian tahap berikutnya.

Selain itu, disampaikan terima kasih atas partisipasi dan penampilan terbaik dari para finalis KWF Indonesia 2021, serta penggemar Hallyu yang memberikan dukungannya kepada K-Pop di Indonesia.

Salah satu yang juga istimewa pada acara final KWF Indonesia 2021 adalah ucapan dari girl group Woo!ah!.

Grup yang berada di bawah naungan NV Entertainment ini memberikan ucapan selamat dan semangat bagi para peserta, serta atas penyelenggaraan KWF di Indonesia.

Selain kompetisi, penonton dan pendukung diberi kesempatan berpartisipasi dalam pemilihan Finalis Favorit. Finalis dengan jumlah likes terbanyak pada video lagu wajib dan lagu bebas yang diunggah di kanal YouTube KCCIndonesia dinobatkan sebagai Finalis Favorit.

Berdasarkan hasil pengumpulan likes, grup Blade Queen mendapatkan jumlah likes terbanyak dan menjadi Finalis Favorit.

K-Pop World Festival adalah kompetisi K-Pop tingkat internasional yang digelar Kementerian Luar Negeri Republik Korea (MOFA) bersama Pemerintah Kota Changwon, Korean Broadcasting System (KBS), dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea (MCST).

Di Indonesia, kompetisi unjuk bakat K-Pop ini dilaksanakan oleh Korean Cultural Center Indonesia, Embassy of the Republic of Korea.

Acara kompetisi puncak 2021 K-Pop World Festival dijadwalkan pada Oktober 2021. Pada acara puncak ini, peserta yang lolos seleksi tahap dua dan tiga (dikoordinasikan oleh KBS World) akan kembali berkompetisi untuk memperebutkan gelar juara umum atau Daesang. (RO/OL-1)