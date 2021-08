Ini Ritual yang Dilakukan Dave Grohl Sebelum Pertunjukan

VOKALIS Foo Fighters Dave Grohl mengungkapkan ritual pra-pertunjukannya dalam sebuah wawancara terbaru.

Berbicara kepada Mark Hoppus dari Blink-182 untuk podcast After School Radio di Apple Music Hits, mantan drummer Nirvana itu mengungkapkan rincian rutinitas prapertunjukannya.

“Sekitar satu jam sebelum pertunjukan, saya membuka Coors Light, dan saya seperti, ‘Oh, halo kegelapan, teman lama saya.’ Tapi ruang ganti kami selalu dipenuhi teman-teman”, kata Grohl.

Berbicara tentang satu hal yang paling dia sukai sebelum pertunjukan, Grohl mengatakan bergaul dengan teman-teman adalah hal favoritnya – sesuatu yang tidak dapat dilakukan band baru-baru ini karena pembatasan covid-19.

“Aku merindukannya. Kami tidak diizinkan untuk benar-benar memiliki orang di belakang panggung sekarang,” katanya.

“Tetapi salah satu hal yang saya sukai sebelum melanjutkan, adalah menjadi bahagia. Anda dikelilingi semua teman Anda."

“Kamu sudah lama tidak melihat semua orang dan kamu melakukan pemotretan Crown Royal, dan kamu seperti, 'Yay.' Dan semua orang seperti berfoto satu sama lain. Dan itu seperti reuni setiap malam,” lanjutnya

Berbicara tentang ritualnya yang lain, Grohl menambahkan: “Bagi saya, cara terbaik untuk berjalan di atas panggung setiap malam adalah Gus (Brandt, manajer tur Foo Fighters), dia akan berkata, ‘Oke, bung. Apakah Anda siap tampil?’ Saya seperti, ‘Tidak, belum.’ Dan saya hanya menunggu sampai seluruh band menertawakan sesuatu. Dan saya seperti, 'Baiklah, ayo manggung'."

“Jadi Anda berjalan di atas panggung sambil tertawa. Anda merasa senang ketika Anda berjalan di atas panggung. Bagi saya, itulah cara terbaik untuk melakukannya,” pungkasnya. (OL-1)