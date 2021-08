Jisoo Menangis dalam Film Dokumenter Terbaru, Blinks Terharu

SETELAH penampilan sukses Blackpink di serial dokumenter Netflix mereka, BLACKPINK: Light Up The Sky, Blackpink muncul dalam film dokumenter baru.

YG Entertainment mengejutkan para penggemar dengan 'BLACKPINK THE MOVIE', sebuah film untuk memperingati ulang tahun kelima debut girl group itu.

Film tersebut merupakan film dokumenter yang dibintangi oleh keempat anggota Blackpink.

Disutradarai Su Yee Jung dan Oh Yoon-Dong dan ditulis oleh Chung Justine dan Lee Mizi, film ini telah diumumkan secara resmi oleh YG Entertainment, 15 Juni lalu, di laman Instagram mereka.

Film ini telah dirilis di 100+ wilayah di ScreenX dan 4DX. Pengumuman tersebut juga menyebutkan tanggal pemutaran tambahan, yang mungkin berbeda untuk tempat yang berbeda.

Film ini telah dirilis empat hari sebelum hari jadi mereka dan mengumpulkan cukup perhatian dari Blinks (nama penggemar Blackpink) di seluruh dunia. Para penggemar sangat senang mengetahui mereka akan dapat menyaksikan film tersebut di layar lebar di dekat mereka.

Beberapa penggemar berspekulasi anggota Blackpink terlihat menangis di akhir film sambil membicarakan mengenai Blinks.

Tidak perlu waktu lama, Jisoo, yang menangis pada akhir film tersebut menimbulkan kehebohan, dengan tagar 'Jisoo Cried' menjadi trending di Twitter.

Para penggemar pun merasa terharu dan emosional.

“Jisoo dan Lisa menangis dan filmnya sangat bagus. Aku selesai menontonnya Tidak ada kata yang bisa menjelaskan betapa aku menyukai @BLACKPINK,” ujar salah seorang Blinks. (OL-1)