TXT Perpanjang Rekor di Billboard 200

ALBUM studio kedua TXT, The Chaos Chapter: FREEZE, yang memulai debutnya di No 5 di tangga lagu Billboard 200, lebih dari dua bulan lalu, kini telah menjadi album K-pop pertama pada 2021 yang menghabiskan sembilan minggu di chart.

Tangga lagu Album 200 Teratas Billboard yang terkenal, yang biasa disebut sebagai Billboard 200, adalah peringkat mingguan album paling populer di Amerika Serikat (AS).

Untuk minggu yang berakhir pada 14 Agustus, The Chaos Chapter: FREEZE berada di Nomor 126, memperpanjang rekornya sendiri sebagai album K-pop dengan charting terpanjang pada tahun ini dalam minggu kesembilan berturut-turut di Billboard 200.

Baca juga: Diduga Dipaksa Oplas oleh Manajemen BTS, Lagu Lama Beenzino Kembali Tuai Perhatian

Satu-satunya grup K-pop lain dalam sejarah yang memiliki album yang menghabiskan sembilan minggu (berturut-turut atau tidak) di Billboard 200 adalah BTS, SuperM, NCT 127, Blackpink, dan NCT.

The Chaos Chapter: FREEZE juga mempertahankan posisinya di No 3 di chart Album Dunia Billboard minggu ini, selain peringkat No 10 di chart Top Album Sales dan chart Top Current Album Sales.

The Chaos Chapter: FREEZE masuk kembali ke chart Album Tastemaker Billboard di No 18 juga.

Akhirnya, TXT tetap kuat di Billboard's Artist 100 di No 69.

TXT akan membuat comeback mereka yang sangat dinanti-nantikan dengan album repackage mereka The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE pada 17 Agustus mendatang. (OL-1)