Lee Kwang Soo akan Kembali Jalani Operasi

MANTAN bintang acara variety Running Man Lee Kwang-Soo dikabarkan akan kembali menjalani operasi pergelangan kaki.

Lee Kwang Soo akan menjalani operasi keduanya untuk cedera pergelangan kaki, bulan depan.

Sebelumnya, alasan dari Lee kwang Soo meninggalkan Running Man adalah karena cedera yang dialaminya, Februari tahun lalu, saat ia menjadi korban kecelakaan disebabkan oleh mobil yang menerobos lampu merah.

Dia menjalani operasi dan kembali ke Running Man, dua minggu setelah kecelakaan itu, merekam pertunjukan dengan kruk.

Banyak penggemar menyatakan keprihatinan pergelangan kaki Lee Kwang Soo belum sembuh sepenuhnya.

Lee Kwang Soo, saat ditanya tentang cederanya dalam episode terbaru variety show My Little Old Boy, Minggu (8/8), mengatakan dia akan menjalani operasi pada bulan depan untuk memperbaiki pergelangan kakinya karena dia telah menyelesaikan komitmen syutingnya.

"Saya tidak dapat fokus sepenuhnya pada pemulihan saya setelah kecelakaan itu," katanya. "Saya akan melepas pin logam di pergelangan kaki saya dan kemudian fokus pada fisioterapi." (OL-1)