Penggemar akan Rayakan Ultah Jungkook dengan Hiasi Kota London dengan Wajahnya

PENGGEMAR personel BTS Jungkook asal Tiongkok memperluas proyek ulang tahun besar untuk idola mereka itu ke seluruh dunia.

Proyek mereka untuk ulang tahun Jungkook pada 2021 termasuk menjadikan personel BTS itu sebagai "Artis pertama di dunia yang memiliki pameran imersif digital 360 dengan pengalaman Virtual Reality, Kapal Pesiar bertema, dan iklan Subway 14K+ LED dalam sistem Subway.”

Jungkook China Bar mengumumkan proyek untuk Ulang Tahun ke-4 mereka adalah menjadikan Jungkook sebagai menjadi Artis Pertama yang pernah dipromosikan di seluruh London.

“1st Artist EVER to be promoted ALL OVER London w/ multiple giant LEDs,” cicit akun Twitter JungkookChina saat mengumumkan hal tersebut.

Diketahui akan ada sebanyak 24 LED raksasa di berbagai tempat di London yang akan memuat ucapan selamat ulang tahun Jungkook. (OL-1)