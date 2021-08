Elton John Balas Cicitan BTS, ARMY Menggila

PARA penggemar BTS atau yang biasa disebut Army bersorak ketika musisi legendaris Elton John menyanyikan penggalan lagu Permission to Dance di Twitter.

BTS telah mendapatkan banyak cinta dari para penggemarnya di seluruh dunia. Mereka juga telah membuat begitu banyak rekor dan telah memiliki posisi yang sangat solid di industri musik Amerika Serikat (AS) karena telah menduduki puncak Billboard Us HOT 100 selama berminggu-minggu tahun ini.

Bahkan single hit BTS Butter tetap bertengger di posisi nomor 1 selama tujuh minggu berturut-turut yang kemudian berhasil dikalahkan lagu mereka sendiri, Permission to Dance, yang langsung memulai debutnya di No.1 di tangga lagu Billboard.

Tapi, Butter milik BTS kembali merebut posisi No.1 di Billboard HOT 100. Minggu ini, Butter menjadi hit terlama 2021, mengalahkan rekor delapan minggu Drivers License milik Olivia Rodrigo.

Instagram @bts.bighitofficial--BTS

Pada 6 Agustus, Permission to Dance kembali menggaet perhatian saat Elton John mengunggah cover singkat menyanyikan lagu tersebut di Twitter.

Elton John menyanyikan bait, “When the nights get colder, and the rhythms got you falling behind”, dan kemudian melanjutkan dengan berterima kasih kepada para ARMY (sebutan untuk para penggemar BTS).

“Terima kasih BTS dan cinta untuk para ARMY,” cicit Elton John.

Bahkan, Elton John menanggapi cicitan BTS saat mereka men-tag penyanyi legendaris itu di cicitan terbaru mereka.

Di salah satu bagian dari lirik lagu Permission to Dance terdapat kalimat yang berbunyi, "When it all seems like it's wrong, Just sing along to Elton John."

Dalam cuitan tersebut, RM terlihat bernyanyi dan menggesekkan kamera seolah memberikan mic kepada Elton John.

Hanya beberapa jam kemudian, Elton John membalas cicitan BTS dan melanjutkan bernyanyi dari bagian lagu selanjutnya.

Begitu dia mengunggah klip pendeknya, banyak ARMY yang menjawab betapa gembiranya mereka mendengar seorang legenda pop menyanyikan lagu BTS. (OL-1)