James Gunn Ungkap Perbedaan Bekerja untuk Marvel dan DC

SUTRADARA James Gunn menjelaskan secara singkat perbedaan antara bekerja untuk Marvel dan DC.

Gunn telah membuat film besar untuk rival Marvel dan DC, dan dia secara singkat menjelaskan perbedaan saat bekerja untuk kedua studio besar tersebut kepada THR dalam sebuah wawancara terbaru.

Gunn telah mendapatkan ulasan terbaik dalam kariernya untuk The Suicide Squad. Dia juga menyutradarai dua film Guardians of the Galaxy untuk Marvel, selain menjadi konsultan di film MCU lainnya yang melibatkan sejumlah karakter.

Sutradara itu sepertinya mengingat kembali komentar sebelumnya yang dia buat di The New York Times dan mengatakan dia menyesal tidak mengungkapkan pemikirannya seperti ini, “Kevin Feige adalah produser di film Guardians. Peter Safran adalah produser di film ini. Di Marvel, mereka berperan sebagai produser dan studio, sungguh. Dan di DC, ada studio dan kemudian ada produser, jadi itu sangat berbeda dalam hal itu. Dan sebenarnya, saya telah menjawab pertanyaan itu sebelumnya, dan sekarang saya berharap saya selalu menjawabnya seperti yang baru saja saya katakan. Itulah penyesalan saya. (Tertawa.) Karena itulah perbedaannya."

Tidak hanya itu saja, Gunn juga berkata dalam wawancara tersebut bahwa Presiden Marvel Studios Kevin Feige memberikan lebih banyak catatan dan jauh lebih terlibat dalam proses mengedit dibandingkan orang-orang di Warner Bros.

Gunn mengatakan dia diberikan kebebasan kreatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. (OL-1)