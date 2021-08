Perseteruan Lucu Antara Anthony Mackie dan Tom Holland Berlanjut

ANTHONY Mackie meneruskan 'perseteruan' antara dirinya dengan sesama aktor Marvel, Tom Holland.

Hubungan antara Mackie dan Holland di media sosial dan dalam wawancara dikenal sering berseteru, memperlihatkan pasangan itu seperti ingin membuktikan bahwa Ryan Reynolds dan Hugh Jackman bukan satu-satunya teman dekat dan bintang Marvel yang bisa memikat penggemar dengan perseteruan persahabatan mereka.

Bromance Mackie dan Sebastian Stan mungkin telah merebut hati dan pikiran para penggemar Marvel Cinematic Universe di mana-mana, tetapi Mackie ternyata jauh lebih keras dengan Spiderman.

Hanya beberapa bulan yang lalu, Captain America yang baru itu menyebut nama Holland ketika dia naik ke panggung untuk menerima Penghargaan Film MTV untuk Pahlawan Terbaik, tahu betul Hollan belum pernah menang dalam kategori yang sesuai.

Holland terkenal mengejek Mackie ketika Mackie mengungkapkan bahwa dia belum menonton Spider-Man: Homecoming dan seakan tidak mau kalah, Holland kemudian menanggapi dengan mengatakan dia juga belum menonton film solo Falcon.

Sam Wilson mungkin akhirnya mendapatkan blockbusternya sendiri di Captain America 4, tetapi dia tidak memiliki atraksi taman hiburannya sendiri, jadi Holland mengalahkannya di sana.

Mackie kemudian membawa perseteruan tersebut ke media sosial dengan mengunggah foto skor di akun Instagramnya setelah mengunjungi Kampus Avengers di Disney California Adventure Park, dan dia menantang Holland yang berperan sebagai Spiderman di layar lebar untuk mencoba dan mengalahkan skor tingginya di perjalanan Spider-Man Web Slingers.

Mackie juga dengan berani mengklaim bahwa versi film fitur The Falcon and the Winter Soldier akan menghasilkan lebih banyak uang di box office daripada salah satu film Spider-Man yang dibintangi Holland, dan dia mendapatkan kesempatan untuk menaruh uangnya di mana mulutnya sekarang adalah Kapten Sam. Amerika sedang dalam antrian untuk penampilan judul teater pertamanya, jadi perseteruan masih jauh dari selesai. (OL-1)