Hadirkan A Quiet Place Part II dan Greenland, Catchplay Komit Hibur Masyarakat

DALAM upaya terus menghadirkan film-film blockbuster ke rumah para Movie Lovers Indonesia selama pandemi, Catchplay+ menambahkan daftar judul-judul film gemilang ke dalam platform mereka selama Agustus.

Daftar konten itu termasuk serial Taiwan produksi orisinil Catchplay Trinity of Shadows, sekuel film horor A Quiet Place Part II, film yang sempat tayang di bioskop, In the Heights, dan Greenland, serta beberapa film yang telah dinanti-nanti dan akan ditayangkan secara live streaming di Catchplay+. Blockbuster lainnya yang akan hadir bulan ini antara lain film musikal jukebox Korea The Box, dan serial drama kriminal seperti FBI: Most Wanted, Time dan Too Close.

Untuk menjawab meningkatnya permintaan layanan film streaming dan melihat aturan work-from-home (WFH) akibat covid-19, Catchplay+ akan terus menghadirkan konten inspiratif dan berkualitas tinggi untuk dinikmati penonton Indonesia di rumah atau di mana saja.

“Dengan situasi saat ini, kita tak tahu kapan kehidupan bisa kembali normal. Kita perlu menyikapi kondisi ini lebih serius, dan sebisa mungkin membantu yang paling rentan di masyarakat. Saat ini penting sekali kita mengkarantina diri sendiri, guna memastikan kita tak membahayakan diri sendiri atau siapa pun," kata Direktur Pemasaran Catchplay+, Novy Fadillah Sudradjat.

"Tinggal di rumah berkepanjangan bisa sangat menyusahkan, tetapi setidaknya kami bisa membantu meringankan mereka yang harus tetap di rumah, dengan menyediakan opsi konten hiburan tanpa henti. Sehingga kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga, dan semoga membuat hidup sedikit lebih mudah. Kami berharap dapat memberi hiburan berkualitas tanpa gangguan bagi pelanggan kami di Indonesia, khususnya dalam menghadapi situasi ini,” imbuhnya.

Film-film unggulan tadi tak hanya bisa dinikmati lewat pembelian paket Single Rental, melainkan sebagian besar juga ditambahkan setiap bulan ke dalam paket Catchplay+ Unlimited, yang memungkinkan pelanggan menonton tanpa batas selama periode berlangganan. Untuk Single Rentals, pengguna dapat menyewa film pilihannya dengan membayar mulai dari Rp15.000 hingga Rp22.000 (belum termasuk pajak) per judul. Sedangkan untuk kategori Unlimited, pengguna hanya perlu membayar Rp45.000 (belum termasuk pajak) per bulan untuk menonton judul-judul populer seperti Greenland, Trinity of Shadows, Ani-One dan semua konten BBC First.

Pengguna di Indonesia dapat mengakses layanan CATCHPLAY+ melalui web, download aplikasi dari Android PlayStore, AppStore, dan melalui operator seperti IndiHome Telkom, First Media, XL Home, Transvision; platform smart TV seperti MiTV Samsung dan LG Smart TV, serta berbagai situs e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan JD.ID. (RO/A-1)