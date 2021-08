Paul McCartney Keluhkan Wings Selalu Diremehkan

PAUL McCartney mengeluhkan bahwa bandnya, Wings, masih selalu diremehkan.

Pada 1994, Paul McCartney mendiskusikan permainan bassnya di Wings dengan penulis Tony Bacon.

Percakapan tersebut, seperti dilansir dari situs guitar world, memperlihatkan McCartney merenungkan kesuksesan Wings yang entah bagaimana itu tidak pernah cukup pada saat itu. Tetapi melihat ke belakang, mereka sudah mendapatkan pencapaian yang cukup baik.

Baca juga: Katy Perry dan John Legend Duet di Acara UNICEF

Dalam diskusi tersebut, McCartney diberikan pertanyaan apakah Paul merasa bahwa Wings merupakan band yang diremehkan dan Paul tanpa ragu menjawab bahwa Wings masih dianggap tidak cukup besar.

Instagram @mccartneyandwings--Band Wings

Menurut McCartney, Wings akan selalu dianggap kecil karena bandnya itu akan selalu dibandingkan dengan The Beatles, yang merupakan band terbaik di dunia, sehingga akan cukup sulit mengikuti jejak tersebut.

“Ya, mereka sangat diremehkan, ya. Nomor satu, The Beatles adalah band terbaik di dunia. Sulit untuk mengikuti itu. Ini seperti mengikuti Tuhan. Sangat sulit, kecuali Anda seorang Buddha. Apa pun yang dilakukan Wings harus dilihat dari sudut pandang The Beatles. Dan perbandingannya selalu sangat keras. Denny Laine bukanlah John Lennon. Henry McCullough bukanlah George Harrison. Itu tidak terhindarkan. Hal yang menarik adalah, melihat kembali beberapa pekerjaan, beberapa hal, itu lebih baik daripada yang Anda pikirkan, tetapi karena mendapat kritik keras dari saya," papar McCartney.

“Para kritikus memberi kami kesulitan, tetapi saya sangat keras pada kami. Saya ingat melihat sebuah buku, ada album yang kami buat, saya pikir itu Back to the Egg, yang tidak berjalan dengan baik, dan saya ingat berpikir, 'Tuhan, ini bencana total.' Bertahun-tahun kemudian, saya melihatnya dengan Bowie di buku lama ini, salah satu buku Hit Parade 'who-did-what', melihatnya dan itu seperti nomor delapan di Amerika. Dan saya pikir, kebanyakan orang akan rela memberikan tangan kanan mereka untuk menjadi nomor delapan."

“Tapi delapan, dan saya tidak puas. The Beatles pernah menjadi nomor satu. Ini baik-baik saja, membuat Anda terus berjalan. Tapi ya, banyak hal yang diremehkan, karena itu. Kenyataannya adalah bahwa saya memiliki The Beatles dan kemudian menikmati lagi ceri melalui Wings, dan banyak dari apa yang kami lakukan, karena industri ini berkembang, kami pada akhirnya akan menjual lebih banyak dari The Beatles dalam beberapa kasus,” pungkasnya. (OL-1)