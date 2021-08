Kucing-Kucing Cartoon Network Ajak Anda Rayakan Hari Kucing Sedunia

CARTOON Network mengucapkan Happy Meow Day! untuk seluruh pecinta kucing di perayaan International Cat Day (Hari Kucing Sedunia) yang dirayakan pada 8 Agustus tiap tahunnya. Hari itu spesial didedikasikan khusus untuk mengenal lebih dalam hewan cantik yang sangat manja ini.

Kini, Anda diajak meratakan Hari Kucing Internasional dengan segudang kegiatan seru dan tayangan spesial di Cartoon Network yang menjadi saluran Cat-Toon Network – rumah bagi Tom dan para sahabat kucingnya Princess Unikitty, Sylvester, Gumball dan Oggy!

Jadikan kucing kamu terkenal!

Kumpulkan mood kamu untuk sebuah perayaan seru bersama peliharaan kamu dengan beragam kegiatan mengasyikkan di laman Facebook Cartoon Network.

Tahukah kamu kalau kucing dapat mengeluarkan lebih dari 100 macam suara? Coba tes dan pamerkan kemampuan kucingmu dengan Cat-Raoke sembari berjoget dan mengeong dengan iringan lagu tema.

Kirimkan penampilan keren kucing kamu antara 26 Juli–8 Agustus dan dapatkan kesempatan memenangkan paket eksklusif senilai Rp3.000.000!

Berbagi foto kucing kesayangan kamu dengan gaya paling menggemaskan dan keren di Fan Art Fridays mulai 7-10 Agustus, beri keterangan singkat yang menceritakan betapa bangganya kamu menjadi pemilik kucing terbaik di dunia.

Tonton Meow-a-thon, parade tayangan berkarakter kucing

Peluk kucing kamu dan habiskan waktu bersama, karena Cat-Toon Network selama empat hari penuh menyuguhkan parade tayangan berkarakter kucing meow-a-thon dari kucing-kucing terkenal yang paling digemari dalam petualangan mereka menguasai dunia.

Mulai 7-10 Agustus, mereka akan menjadi sorotan yang memang layak mereka dapatkan. Jangan lewatkan para kucing tersohor di Tom and Jerry, Looney Tunes Cartoons, The Amazing World of Gumball, ThunderCats Roar, dan Mao Mao: Heroes of Pure Heart. Berbagai aksi lucu kucing juga dapat ditonton di HBO GO.

Tunjukkan kebaikanmu pada kucing

Pasti ada kucing-kucing yang membutuhkan tempat tinggal, jadi jika kamu sedang mencari anggota keluarga baru, ingatlah untuk adopsi para kucing dari rumah singgah hewan atau penampungan kucing.

Namun, jika kamu belum siap untuk mengasuh mereka, kamu tetap dapat melakukan donasi, untuk membantu perawatan dan pemeliharaan mereka di masa sulit seperti saat ini hingga mereka menemukan rumah tinggal untuk selamanya. (RO/OL-1)