Maisie Williams Mengaku Siap Kembali Jadi Arya Stark

AKTRIS Maisie Williams mengaku siap jika dipanggil kembali untuk berperan sebagai Arya Stark di serial Game of Thrones, bahkan menunggu panggilan tersebut.

Game Of Thrones terus mendominasi dunia pertelevisian meski telah berakhir pada 2019 lalu.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, yang dilansir situs express, Williams menggoda penggemar HBO terkait kemungkinan kembalinya peran tersebut di masa depan.

Arya Stark adalah anak yang tidak kenal takut dari Ned Stark (Sean Bean). Karakter tomboy itu cukup menonjol selama delapan musim Game of Thrones di HBO.

Transisi dari seorang anak pemberani menjadi pembunuh yang kejam digambarkan dengan indah oleh Williams dan para penggemar menyukainya dalam peran tersebut. Namun, aktor tersebut sekarang mengisyaratkan bahwa Arya mungkin saja akan kembali ke layar kaca.

Williams duduk untuk mengobrol di podcast Table Manners with Jessie Ware untuk berbincang mengenai waktunya saat dia berada di serial hit HBO, Game of Thrones.

Dia mengungkapkan bahwa ketika mengambil peran Arya dan dengan cepat merasa seperti itu menjadi dunianya. Dia juga merasa pengalaman itu merupakan hal yang sangat menyenangkan.

Namun, Williams pasti akan membuat penggemar bersemangat lagi setelah dia mengisyaratkan bahwa dia sangat ingin mengulangi peran Arya lagi di masa depan.

Dia berkomentar, “Yah, saya bisa melakukannya karena saya (mengarah kepada karakternya dalam serial tersebut) tidak mati. Saya sedang menunggu panggilan!”

Walaupun banyak penggemar yang bersedih karena banyak karakter utama meninggal di musim terakhir Game of Thrones, nampaknya masih banyak para penggemar yang bersyukur Arya berhasil keluar hidup-hidup setelah dia membunuh Night King di episode ketiga season finale Game of Thrones, The Long Night.

Arya terakhir terlihat berlayar ke bagian yang tidak diketahui untuk menemukan “Apa yang ada di barat Westeros”. (OL-1)