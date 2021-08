Solar dan Moonbyul Daur Ulang Lagu Promise U

DUA personel Mamamoo, Solar dan Moonbyul akan mendaur ulang lagu milik Vibe, Promise U dengan menambahkan sentuhan khas mereka.

Perilisan daur ulang lagu Promise U itu dilakukan sebagai bagian dari proyek peringatan 20 tahun debut Vibe, Revibe.

Seperti diberitakan Koreaboo, Solar dan Moonbyul mengubah lagu Promise U menjadi genre dancehall house gaya yang lebih eksotis yang sangat cocok untuk musim panas ini.

Dalam video teaser dan lirik yang telah dirilis, keduanya memamerkan vokal unik mereka, meningkatkan ekspektasi dari para pendengar.

Proyek Revibe adalah proyek yang memungkinkan artis yang berbeda untuk menafsirkan kembali beberapa lagu terbaik Vibe.

Bulan lalu, Boyz II Men mengambil bagian dalam proyek tersebut dan merilis versi mereka sendiri dari lagu Love Me Once Again.

Promise U versi Solar dan Moonbyul telah dirilis pada 28 Juli lalu pukul 18.00 waktu Korea Selatan (Korsel). (OL-1)