Brian May Rilis Versi Alternatif Too Much Love Will Kill You

DILANSIR dari louder sound gitaris Queen Brian May merilis versi alternatif yang mengharukan dari single klasik Too Much Love Will Kill You.

May mengatakan Too Much Love Will Kill You merupakan, “Lagu paling penting yang pernah saya tulis,” saat ia membagikan rekaman ulang lagu tersebut dengan video pengiring yang emosional.

"Too Much Love Will Kill You adalah cerita yang panjang dan besar dan versi yang Anda dengar di Back to the Light adalah yang asli,” kata Mat. “Ini memiliki keyboard asli yang saya mainkan saat kami menulis lagu."

Baca juga: Happier Than Ever, Album Terbaru Billie Eilish

"Saya dan Frank Musker, dan teman wanitanya saat itu, berada di sebuah ruangan dan itu seperti sesi terapi bagi saya. Saya hanya mencurahkan semua kata-kata ini karena saya merasa seperti terjebak. Saya berada di tempat yang saya tidak akan pernah bisa keluar darinya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menulis tentang itu. Ini adalah satu-satunya lagu yang saya tulis dalam periode sembilan bulan atau satu tahun itu."

May telah membagikan versi alternatif dari lagu klasiknya Too Much Love Will Kill You, yang akan muncul dalam remaster album Back To The Light dijadwalkan dirilis pada 6 Agustus.

Pada awal perilisan lagu tersebut untuk pertama kalinya pada Agustus 1991, Too Much Love Will Kill You menduduki posisi nomor 5 di tangga lagu Inggris.

Too Much Love Will Kill You juga dirilis pada album Queen keluaran 1995, Made In Heaven, yang direkam dengan vokal Mercury pada 1989. Rilisan Queen itu juga mendapatkan Penghargaan Ivor Novello untuk Lagu Terbaik Secara Musikal dan Lirik. (OL-1)