Salah Satu Kru Loki Bagikan Kisah Manis tentang Tom Hiddleston

BRIANA Darnell, seorang stand-in di lokasi syuting Loki, berbagi cerita manis tentang Tom Hiddleston.

Ketika Hiddleston pertama kali bergabung dengan MCU, di film Thor pada 2011, dia adalah aktor yang relatif tidak dikenal dengan sebagian besar film independen dan kredit teater di resumenya.

Namun, setelah memerankan Loki, saudara jahat Thor (Chris Hemsworth), hanya dalam dua film Marvel, Hiddleston menjadi salah satu bintang terbesar di franchise tersebut.

Bukti popularitasnya dapat ditemukan di Thor: The Dark World, yang seharusnya membunuh Loki untuk selamanya tetapi malah menyelamatkannya di adegan terakhir murni karena dia telah menjadi sangat dicintai.

Dengan Loki, Hiddleston pindah ke garis depan MCU untuk pertama kalinya. Seri Disney+ itu mengambil Loki versi 2012 yang lolos dengan Tesseract di Avengers: Endgame.

Dalam 6 episode, ia menemukan beberapa versi dirinya, menyanyikan lagu Norwegia yang riang dan menghadapi sisi terdalam dari kepribadiannya.

Serial Loki berakhir, beberapa minggu yang lalu, tetapi dia akan kembali di musim 2 dan diduga dia juga akan muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar kesuksesan Loki berasal dari Hiddleston sendiri.

Selama akhir pekan, Darnell, pengganti Sophia Di Martino, mengungkapkan Hiddleston membantunya di saat yang menyedihkan saat berada di lokasi syuting.

"Saat syuting Episode 4, saya mengalami cedera otak. Saya tidak bisa tetap fokus dan melupakan semua yang dilakukan @itssophiadimartino saat latihan," jelas Darnell.

Hiddleston turun tangan dan memberi tahu dia apa yang harus dilakukan, yang hanya menambah kecemasannya. Namun, dia segera memperbaikinya.

"Ketika kecemasan internal saya tumbuh ke tingkat panik, Tom tiba-tiba memegang bahu saya dan hanya bertahan sebentar dengan tatapan lembut," tulis Darnell.

Sementara dia kemudian menyadari itu adalah bagian dari adegan, dia percaya "entah bagaimana, secara tidak sadar dia menangkap saya membutuhkan kenyamanan pada saat itu."

Darnell mengakhiri postingannya dengan menambahkan bahwa dia akan "selalu berterima kasih padanya untuk itu." (OL-1)