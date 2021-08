HBO GO Hadirkan Tayangan Terkenal dari Mediacorp

PARA pecinta drama di delapan kawasan seluruh Asia dapat segera menyaksikan cerita-cerita menggugah dari Singapura yang terkenal di HBO GO, karena platform streaming konten premium itu membeli beberapa tayangan Mediacorp, yaitu Last Madame, Titoudao, dan The Little Nyonya, bagi pemirsa di Asia untuk pertama kalinya.

Tiga drama itu, dengan tema umum tentang perempuan yang berjuang di tengah kesulitan selama masa sebelum kemerdekaan Singapura, akan hadir bagi pemirsa di Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Diawali dengan Last Madame dan TiTouDao, yang akan dapat diakses streaming melalui HBO GO mulai hari ini, 1 Agustus, sementara The Little Nyonya akan tersedia mulai 1 September.

Mengambil suasana 1930-an, Last Madame berkisah tentang Chi Ling, seorang bankir, yang kembali dari Hong Kong untuk menetap dan menyelesaikan warisan nenek buyutnya, Fung Lan, pemilik rumah bordil terakhir di Singapura.

Ia kemudian menguak rahasia dan misteri di balik rumah toko warisan itu dan berdamai dengan para moyangnya.

Serial populer ini berhasil memboyong penghargaan Best Asian Drama pada ajang bergengsi Asia Contents Awards 2020, yang mengakuinya sebagai drama TV dan OTT luar biasa di Asia.

Titoudao menceritakan tentang pasang surut kehidupan bintang wayang terkenal, Oon Ah Chiam, yang harus menapaki karier untuk menjadi bintang.

Di tengah perjalanannya, ia menemukan dirinya terjebak dalam cinta segitiga dengan dua pria mapan.

Serial sebanyak 13 episode ini mendapatkan penghargaan Best Original Screenplay di Asian Academy Creative Awards, selain memboyong pulang Production of the Year dan Best Original Script dari Life! Theatre Awards.

The Little Nyonya menceritakan kisah bagaimana seorang perempuan peranakan mengatasi berbagai perjuangan hidup dalam budaya keluarga tradisional, bersama sepupunya yang cemburu dan iri karena banyak yang melamarnya.

Serial yang meraih sukses ini, telah mendapatkan pengakuan luas di luar negeri, meraih beberapa penghargaan seperti Best Drama Series di Asian Television Awards 2009, dan yang terbaru didaptasi untuk masyarakat Tiongkok.