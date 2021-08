Marvel Umumkan Tanggal Rilis Film Hawkeye di Disney+

SERIAL TV Marvel Hawkeye yang akan datang akhirnya mendapatkan tanggal rilis di Disney+

Salah satu serial TV besar Marvel berikutnya, Hawkeye, telah diberi tanggal rilis untuk Disney+. Hawkeye akan debut di layanan streaming itu pada 24 November mendatang.

Bersamaan dengan pengumuman tanggal rilis, Disney membagikan gambar resmi pertama dari acara tersebut.

Baca juga: Hadirkan Dua Personel Mamamoo, Sixth Sense Pecahkan Rekor

Seri Hawkeye live-action Marvel akan mengikuti WandaVision, The Falcon and the Winter Solider, dan Loki - tiga serial TV yang semuanya tayang perdana pada 2021 dan merupakan kelanjutan dari Marvel Cinematic Universe.

Hawkeye kemungkinan akan terikat dengan film Black Widow, seperti yang digoda di layar pascakredit film tersebut. (OL-1)