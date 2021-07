Pemerintah AS Jual Album Langka Wu-Tang Clan yang Disita dari Pharma Bro

SATU-SATUNYA edisi album Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, dijual oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), Selasa (27/7), tiga tahun setelah jaksa menyiksa album itu dari seorang eksekutif farmasi yang tersandung masalah hukum.

Departemen Kehahiman AS di New York mengumumkan penjualan itu namun tidak menghungkapkan harga maupun pembelinya.

Jaksa menyita album keluaran 2018 itu dari Martin Shkreli alias Pharma Bro setelah hakim menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara karena menipu para investor.

Shkreli, yang pernah memimpin Turing Pharmaceutical, dijuluki 'Orang paling dibenci di AS' karena mendongkrak harga obat HIV Daraprim sebesar 5.000% pada 2015.

Hakim juga memerintahkan Shkreli membayar denda sebesar US$7.36 juta kepada otoritas federal, yang kemudian dilakukan pemerintah dengan menyita asetnya, termasuk album hip hop itu.

"Dengan penjualan album langka itu, pembayaran denda Shkreli telah selesai," ujar penjabat Jaksa Agung AS untuk Distrik Timur New York Jacquelyn Kasulis.

Shkreli membeli album Once Upon a Time in Shaolin dalam sebuah lelang pada 2015 seharga US$2 juta.

Album berisi 31 lagu itu diproduksi secara rahasia selama enam tahun antara 2007 dan 2013 sebelum dijual ke Shkreli.

Album itu mencakup kotak buatan tangan berlapis nikel-perak serta buku berlapis kulit berisi lirik dan sertifikat keaslian. (AFP/OL-1)