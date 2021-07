Olivia Cooke Konfirmasi Tampil di House of the Dragon

DILANSIR dari situs nme, bintang serial spin-off Game of Thrones, House of the Dragon, Olivia Cooke, mengungkapkan detail dari perannya dalam serial tersebut.

Cooke akan memerankan Alicent Hightower. Alur ceritanya akan memperlihatkan dia melawan the House of Targaryen untuk menguasai takhta.

Menurut Cooke, karakternya dalam serial tersebut, "Sangat kompleks dan saya pikir orang akan ingin melihat yang terburuk dalam dirinya," kata Cooke kepada Collider.

Cooke juga membagikan pikirannya terhadap Game Of Thrones.

“Apa yang menakjubkan dari Game Of Thrones, seperti yang kita lihat di seri sebelumnya, adalah bahwa di satu musim, Anda bisa membenci seorang karakter, namun musim berikutnya, Anda bisa benar-benar mencintai mereka dan siap pergi ke ujung bumi untuk mereka.”

Cooke menggambarkan pengalaman saat membuat pertunjukan tersebut sebagai "sangat aneh".

“Kami berada di dunia Game Of Thrones, tetapi Anda juga dapat menempatkan diri Anda di ruang kepala yang berbeda dan mengetahui bahwa, bagi seorang aktor, Anda tidak harus selalu mengikuti apa yang dilakukan orang lain,” ujarnya.

“Tetapi pada saat yang sama, setelah satu tahun atau setengah tahun dari 10 tahun dari yang sudah kita alami, ketika melihat diri kita sendiri, kita akan berkata, 'Apa yang saya kenakan? Apa yang saya lakukan? Ini gila.’” (OL-1)