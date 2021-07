Kualitas Film di Festival Film Venesia di Atas Rata-Rata

Direktur artistik Festival Film Venesia Alberto Barbera dan Presiden Biennale Venesia Roberto Cicutto meluncurkan daftar film yang akan diputar dalam ajang tahunan bergengsi ini dalam siaran langsung pada Senin (26/7) waktu setempat.

Deretan line-up mencakup beberapa film studio terbesar serta judul indie dan rumah seni. “Kami terkejut dengan kualitas rata-rata pengiriman film tahun ini,” kata Barbera dikutip dari The Hollywood Reporter pada Selasa.

“Seolah-olah pandemi COVID-19 telah menginspirasi kreativitas. Jadi dengan cara ini, saya bisa optimis tentang keadaan perfilman,” tambahnya.

Walau begitu, Barbera mengatakan kondisi pandemi mempengaruhi produktivitas sutradara perempuan. Ia mencatat hanya ada lima sutradara perempuan di kompetisi Venice 2021 dibandingkan dengan delapan tahun lalu.

Barbera melihat perkembangan itu sebagai "kemunduran sementara" dan berharap persentase sutradara perempuan akan bangkit kembali di tahun depan.

Di antara film-film terbesar dalam festival adalah fiksi ilmiah "Dune" dibintangi oleh Denis Villeneuve, drama biografi Putri Diana berjudul "Spencer" dibintangi oleh Kristen Stewart, dan "Madres Paralelas" dibintangi oleh Penélope Cruz. Film terakhir akan menjadi pembuka festival pada 1 September mendatang.

Selain itu, film besar lainnya ada sekuel horor "Halloween Kills" karya David Gordon Green, "The Last Duel" karya Ridley Scott, dan "Last Night in Soho" karya Edgar Wright.

Film-film terbaik juga bersaing merebut Golden Lion 2021, penghargaan utama di Festival Film Venesia, di antaranya adaptasi sastra "The Power of the Dog" karya Jane Campion dibintangi oleh Kirsten Dunst dan Benedict Cumberbatch, film horor "Mona Lisa and the Blood Moon" karya Ana Lily Amirpour, dan "The Lost Daughter" karya Maggie Gyllenhaal.

Dalam perhelatan festival Venesia ke-78 ini, sutradara pemenang Oscar Bong Joon Ho (Parasite) didapuk menjadi juri. Sutradara pemenang Academy Award Chloé Zhao (Nomadland) juga bergabung dalam jajaran juri.

Para juri akan memilih film terbaik untuk penghargaan Golden Lion serta penghargaan Silver Lion, termasuk Grand Jury Prize, sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, skenario terbaik, hadiah juri khusus dan Penghargaan Marcello Mastroianni untuk aktor atau aktris muda baru terbaik. (Ant/OL-12)