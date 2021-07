Single Forgive Cerminan Perjalanan Diri Jinan Laetitia

PENYANYI muda Jakarta Jinan Laetitia merefleksikan perjalanan dirinya lewat single baru Forgive, single keenam dari penyanyi 18 tahun, yang selama ini bergerak secara independen, sebelum bergabung dengan Warner Music Indonesia.

"Lagu ini merupakan monolog tentang self-image, kegelisahan, dan kepercayaan diri," kata Jinan dalam siaran resmi, menambahkan bahwa Forgive merefleksikan jujur pada diri sendiri dapat membantu seseorang menerima serta membangun diri yang lebih baik.

Dia menambahkan, Forgive adalah lagu yang sangat personal karena proses penulisan hingga produksi dilakukan olehnya.

Baca juga: Slash Ungkap 10 Album Favoritnya

"Saya ingat (saat) menulis bait pertama, 'Only love what you do when you do it well', dengan salah satu instrumental track di laptop setelah sesi melamun yang cukup lama, lalu sisa lagu Forgive pun mengalir keluar dari ubun-ubun," ungkapnya

Jinan lantas menggambarkan bahwa pada momen ini seperti ada tombol yang tidak sengaja tertekan dan semua emosi pun meluap.

Terkait proses rekaman, Forgive menjadi single perdana bagi Jinan dengan dia mendapatkan pengalaman baru.

"Rekaman vokal Forgive adalah pengalaman pertama kalinya berkarya di studio profesional, karena sebelumnya saya melakukan semua proses produksi di antara empat dinding kamar saya," kata Jinan.

Dia mengakui merasa gugup untuk bisa melakukan hal tersebut, "Namun saya bahagia melihat musik yang saya tulis dapat tumbuh begitu cepat."

"Saya menulis aransemen Forgive dengan niat bercerita. Saya harap pendengar dapat menikmati atmosfer yang saya bangun dalam melodi-melodinya, berjalan di cerita yang dilantunkan dalam Forgive, serta merasakan semua emosi yang diberikannya," jelas Jinan.

"Forgive sendiri akhirnya menjadi karya musik pop yang quirky, eksentrik, tapi tetap easy listening.

Konsep estetika Forgive sebagai musik diterjemahkan dalam bentuk visual oleh Stevina Peni.

Video musik untuk Forgive menggambarkan Jinan berada di dalam ruang kosong yang disimbolkan usang, gelap, namun lewat ekspresi dan kostum vintage yang artsy pada karakter Jinan di video, vibes yang diantarkan ke penonton menjadi indah dalam gaya yang unik.

Stevina Peni adalah sutradara independen yang dikenal lewat karya-karya berkonsep dreamy dan unik. Sebelumnya, Stevina menyutradarai video untuk artis-artis seperti KIM!, serta Mirriam Eka dan Elvan Saragih. (Ant/OL-1)