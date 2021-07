Slash Ungkap 10 Album Favoritnya

DILANSIR dari situs far out magazine, Gitaris Guns N' Roses Slash menyebut 10 album favoritnya sepanjang masa.

Dalam wawancara dengan Music Radar, Slash menyebut album paling favoritnya adalah Let It Bleed dari Roling Stones.

“The Stones jelas merupakan musik latar belakang keberadaan saya untuk waktu yang lama – dan masih. Orangtua saya juga sangat menyukai Stones. Ada periode tertentu ketika band mengeluarkan tiga rekaman yang akan memiliki pengaruh besar pada saya: Beggar's Banquet, Let It Bleed, dan Sticky Fingers. Ketiganya adalah favorit saya saat masih muda,” ujar Slash.

Kecintaan Slash pada rock and roll yang tidak terkekang tidak membutuhkan waktu lama untuk memantapkan dirinya lebih jauh dalam hidupnya.

Setelah The Rolling Stones, suara Aerosmith-lah yang menarik perhatian Slash dan memilih album debut mereka Rocks sebagai salah satu dari sepuluh besar.

Dia berkata, “Saya mungkin berusia 13 tahun saat itu dan saya sudah menjadi penggemar musik. Saya mendengarkan banyak hal dan saya pasti tahu apa yang saya suka.”

Beberapa album lainnya yang masuk dalam daftar album favorit milik Slash adalah AC/DC - Back in Black, Cheap Trick - Cheap Trick, Led Zeppelin - Led Zeppelin II, Black Sabbath - Black Sabbath, The Who – Who’s Next, The Jimi Hendrix Experience – Are You Experienced, Cream – Disraeli Gears, dan Van Halen – Van Halen. (OL-1)