Liam Gallagher Ungkap Lagu Beatles Favoritnya

DILANSIR dari situs far out magazine, Liam Gallagher mengungkapkan lagu The Beatles favoritnya.

Liam Gallagher, yang dikenal tidak pernah menyembunyikan kecintaannya terhadap The Beatles mengungkapkan lagu favorit dari band kesukaannya itu.

Jika Anda memperhatikan akun Twitter milik Liam, Anda akan secara teratur menemukan dia selalu membagikan tautan YouTube dari lagu-lagu milk The Beatles dan itu telah menjadi seperti hal yang selalu ia lakukan selama hidupnya.

Pada satu kesempatan setelah membagikan tautan YouTube, Liam Gallagher terlihat menanggapi seorang penggemar yang bertanya kepadanya tentang lagu favorit miliknya dari The Beatles.

Karena kecintaannya yang begitu besar, Liam Gallagher sampai memperingatkan sebelumnya bahwa “tidak ada hal seperti itu” sebelum akhirnya menjawab, “tapi karena Anda bertanya maka jawabannya adalah It Won’t Be Long."

Walaupun Liam Gallagher mengaku lagu yang menjadi lagu favorit dari The Beatles versi Liam Gallagher adalah It Won’t Be Long, tetapi tentunya kita semua tahu bahwa lagu favoritnya pasti selalu berganti-ganti setiap harinya mengingat kecintaannya terhadap band tersebut, seperti yang dikatakan mantan penyanyi Oasis itu sebelumnya, "tidak ada hal seperti itu" untuk lagu favorit Beatles. Tapi biar bagaimanapun, It Won’t Be Long tetaplah menjadi salah satu lagu yang dia cap sebagai lagu favorit miliknya. (OL-1)