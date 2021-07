Whitney Houston akan Hadir Dalam Bentuk Hologram di Konser di Las Vegas

KONSER Whitney Houston akan digelar di Las Vegas menggunakan teknologi hologram untuk mengisi kerinduan para penggemar pada diva legenda itu.

Konser virtual itu akan bertajuk An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert.

Melansir Variety, Jumat (23/7), konser virtual itu akan menunjukkan gambar dan suara mendiang Whitney Houston dengan lagu-lagu populernya diiringi band, penyanyi latar, serta para penari.

Baca juga: Setelah The Beatles Bubar, Harrison Lebih Bebas

Konser virtual ini sebenarnya sudah dilangsungkan sejak 2019 ketika Whitney Houston Estate berakusisi dengan Primary Wave sebagai mitranya.

Saudara ipar Whitney, Pat Houston, meyakini sang diva akan menghargai konser virtual ini sebagai upaya dunia mengenang dirinya.

"Sementara Whitney tidak lagi bersama kita, suaranya dan warisannya akan hidup bersama kita selamanya. An Evening with Whitney adalah kesempatan lain bagi kami untuk menghidupkan kembali dan merayakan bakat yang sangat beruntung kami terima selama lebih dari tiga dekade dan kami bersemangat untuk membawa pengalaman musik mutakhir ini kepada para penggemar yang mendukung budaya pop itu menggambarkan Whitney Houston," papar Pat Houston yang kini juga mengelola aset mendiang Whitney.

Kegiatan itu juga merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan teknologi Base Hologram yang sudah ahli menangani pertunjukan hologram.

CEO Base Hologram Brian Becker menyebutkan ini adalah langkah mengenalkan sosok Whitney Houston pada generasi yang baru.

"Jika Anda beruntung melihat Whitney tampil langsung, ini adalah kesempatan untuk melihatnya lagi. Jika Anda tidak seberuntung itu, ini

adalah yang paling dekat yang pernah Anda alami untuk merasakan seperti apa rasanya," katanya.

Tiket untuk An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert akan mulai dijual hari ini, Jumat (23/7) pukul 10.00 pagi waktu setempat melalui TicketMaster. (Ant/OL-1)