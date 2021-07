Setelah The Beatles Bubar, Harrison Lebih Bebas

KETIKA The Beatles bubar, kehidupan George Harrison menjadi lebih bebas. Hari-harinya bekerja di bawah tekanan berakhir setelah dia lepas dari cengkeraman kemitraan John Lennon dan Paul McCartney.

Dilansir dari situs far out magazine, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Harrison akhirnya memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang dia suka setelah The Beatles bubar.

Jika Harrison ingin untuk membuat rekaman solo, dia akan menemukan studio yang mampu mengubah ambisi itu menjadi kenyataan. Ketika dia merindukan persahabatan dan kehidupan dalam sebuah band, dia menelepon beberapa teman terkenal dan membentuk The Traveling Wilburys.

Harrison tidak pernah berpikir terlalu banyak terhadap langkah ke depan dan pergi ke mana pun aliran air akan membawanya, hingga dengan Ketidaksengajaan dia masuk ke dalam dunia produksi film.

Di dunia produksi film, Harrison pernah mempertaruhkan segala hal yang ia miliki untuk membiayai produksi sebuah film.

Hal itu bermula ketika EMI sedang ingin menarik dana untuk film fitur Monty Python yang berjudul Life Of Brian pada 1978. Awalnya, mereka ingin menarik dana dari Lord Delfont, tetapi Lord Delfont menolak naskah tersebut. Emi kemudian Harrison dan secara ajaib film tersebut kembali diproduksi.

Harrison bahkan mempertaruhkan segalanya dengan menggadaikan kembali rumahnya di Oxfordshire untuk membiayai film tersebut. Keputusan berani itu pun terbayar secara spektakuler. Perusahaan produksi milik Harrison, HandMade Films, menjadi proyek yang sangat dipuja mantan gitaris The Beatles itu. (OL-1)