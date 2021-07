Obama dan Springsteen akan Rilis Buku Bareng

BARACK Obama dan Bruce Springsteen akan merilis sebuah buku, Oktober mendatang, berdasarkan pembicaraan dalam podcast mereka. Hal itu diumumkan penerbit Random House, Kamis (22/7).

Diberi judul sama dengan judul podcast itu, Renegades: Born in the USA, yang dirilis 26 Oktober lalu, Obama dan Springsteen berbicara mengenai pandangan mereka mengenai kondisi Amerika Serikat (AS) saat ini dan cinta mereka untuk negara itu.

Dalam podcast itu mantan presiden dan musisi itu berbicara mulai dari masalah rasisme, musik, dan maskulinitas.

Adapun buku tersebut juga akan menampilkan lirik tulisan tangan Springsteen serta teks pidato Obama.

"Selama bertahun-tahun, kami menyadari bahwa kami memiliki tanggung jawab yang sama. Mengenai pekerjaan, keluarga, dan Amerika," ungkap Obama di kata pengantar buku itu.

"Dengan cari kami sendiri, Bruce dan saya berada dalam perjalanan paralel untuk mengerti negara yang telah memberikan banyak hal untuk kami. Kami berusaha mengisahkan kisah orang-orang Amerika. Mencari cara untuk menghubungkan pencarian kami terhadap arti, kebenaran, dan komunitas Amerika," lanjut ayah dua anak itu. (AFP/OL-1)