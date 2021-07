Paul McCartney Ungkap Asal Nama Sgt Pepper

PAUL McCartney mengungkapkan nama 'Sgt Pepper' datang ketika dia salah mendengar seseorang berkata, 'Pass the salt and pepper'.

Menurut McCartney, salah satu judul album paling ikonik The Beatles itu lahir dari kesalahpahaman yang aneh.

Dalam dokumenter terbaru di Hulu yang berjudul McCartney 3,2,1, yang ditayangkan Jumat (16/7), sang rocker dengan senang hati membedah musik dan warisan The Beatles. Dia juga menceritakan tentang latar belakang album Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

"Saya berada di pesawat dengan roadie kami dan kami sedang makan. Tiba-tiba dia berkata, 'Can you pass the salt and pepper?' Saya pikir dia mengatakan 'sergeant pepper'," kata McCartney seperti dilansir laman daring insider. "Kami menertawakan hal itu. Dan semakin saya memikirkannya, sergeant pepper, itu nama yang keren."

McCartney mengatakan konsep dari album tersebut adalah kebebasan dari harapan.

"Saya mengatakan akan sangat bagus untuk membuat album seperti kita menjadi ego diri kita sendiri," katanya kepada produser Rick Rubin, yang membintangi film dokumenter.

"Jadi kita tidak perlu berpikir, 'Ini The Beatles yang membuat album.' Tidak ada tekanan, 'Apa yang perlu dilakukan The Beatles sekarang?' Ini adalah band lain." (OL-1)