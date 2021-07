Album Terbaru Iron Maiden, Senjutsu, Dirilis September

IRON Maiden akhirnya mengumumkan album baru mereka, Senjutsu, dan bersamaan dengan itu, muncul inkarnasi terbaru dari maskot ikonik band itu, Eddie, yang kini muncul sebagai seorang samurai.

Pengumuman itu disampaikan melalui akun Twitter resmi Iron Maiden sambil menampilkan foto Eddie yang berbalut baju besi samurai.

“Kami sangat senang mengumumkan perilisan album studio ke-17 Iron Maiden, Senjutsu, pada 3 September mendatang,” tulis mereka.

Baca juga: Lennon dan McCartney Ternyata Pernah Rekaman Bareng Selepas The Beatles Bubar

Banyak yang menduga Eddie akan menjadi samurai, yang pertama kali terlihat di edisi Sun and Steel dari jajaran bir khas Iron Maiden Trooper dan kemudian ditampilkan secara mencolok menjelang akhir video musik untuk single baru The Writing on the Wall.

Perlengkapan kerangka kesayangan yang telah menghiasi lusinan sampul album, karya seni tunggal, T-shirt, poster, gim seluler Legacy of the Beast milik Maiden, dan banyak lagi telah dibuat baru yang menyerupai prajurit elite yang selama berabad-abad bertugas melindungi Jepang dari abad ke-12 hingga 1876.

Fans pun dengan cepat bereaksi terhadap postingan Twitter tersebut.

“Akhirnya penantian berakhir!! @IronMaiden akan merilis album studio ke-17 mereka musim gugur ini pada 3 September!! Eddie dalam pakaian samurai Jepang itu terlihat keren!!,” ujar akun Twitter @MayurSaikia1

“Eddie yang baru sejauh ini adalah inkarnasi favorit saya dari Eddie,” ujar akun Twitter @dazzaw17.

Selain itu, Iron Maiden juga telah mengumumkan jadwal preorder untuk album terbaru itu yang dapat dilakukan mulai hari ini, Rabu (21/7). (OL-1)