Anna Kendrick Jadi Pemeran Utama di Film Alice, Darling

BINTANG film Pitch Perfect, Anna Kendrick, telah mendapatkan peran utama di film Alice, Darling berdasarkan laporan dari Deadline.

Dilansir dari situs digital spy, Wunmi Mosaku, Kaniehtiio Horn, dan Charlie Carrick juga akan bersama-sama bermain dalam film tersebut bersama dengan Kendrick.

Alice, Darling menceritakan kehidupan Alice (Kendrick) dan melihatnya bertingkah aneh saat dia menyembunyikan detail tentang pacarnya (Carrick) dari dua sahabatnya (Mosaku dan Horn).

Hal-hal mulai menegangkan untuk kelompok persahabatan itu ketika mereka melakukan perjalanan ke luar kota ketika seorang gadis lokal hilang. Rahasia Alice akan terungkap ketika pacarnya tiba-tiba muncul di tempat liburan.

Alice, Darling saat ini sedang dalam produksi dan sedang difilmkan di lokasi di Kanada. Mary Nighy mengarahkan proyek ini sebagai debut penyutradaraan film fiturnya.

Dalam sebuah pernyataan, Nighy berkata bahwa Alice, Darling adalah tentang kontrol dan memuji para pemain berbakat yang akan mengerjakan film bersamanya.

"Alice, Darling adalah cerita yang bernuansa tentang paksaan dan kontrol. Sebagai sutradara, saya tidak bisa mengharapkan pemeran aktor dan kreatif yang lebih baik untuk menghidupkan kisah luar biasa ini," jelas Nighy.

"Chemistry antara Anna Kendrick, Wunmi Mosaku, dan Kaniehtiio Horn sebagai ketiga sahabat itu menyenangkan untuk dilihat."

Hingga saat ini tanggal perilisannya masih belum ditetapkan.