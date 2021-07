Rilis Video Lirik Crayon Eyes, RL Klav Tebar Energi Positif

SINGLE Crayon Eyes, yang berkolaborasi dengan Matter Mos, dirilis RL Klav pada 18 September 2020 yang lalu. Crayon Eyes merupakan lagu yang berceritakan tentang kerendahan hati.

Lagui Crayon Eyes juga mengingatkan bahwa setiap manusia itu berbeda, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pentingnya menghargai perbedaan setiap individu.

RL Klav memutuskan untuk mengeluarkan video lirik Crayon Eyes pada saat ini karena mereka merasa di masa yang sulit ini, lagu Crayon Eyes dapat membantu penikmatnya untuk mengingat bahwa kita hidup tidak sendiri dan manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan individu-individu lain.

Salah satu kutipan lirik Crayon Eyes, yang menurut RL Klav penting, adalah “Make space to embrace what's beyond that face,” yang mempunyai makna, apa yang terlihat dari permukaan tidak dapat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Yang terlihat dalam kondisi baik belum tentu baik-baik saja; ada baiknya di masa yang sulit seperti ini kita menanyakan kabar orang di sekitar kita. Dimulai dengan hanya menanyakan kabar dan mendengarkan ceritanya dapat membantu melepas sedikit beban individu yang sedang berada di posisi kurang baik.

RL Klav membuat video lirik Crayon Eyes berkolaborasi dengan Azeten (Alif Maulana) sebagai online editor, Halfway Station sebagai offline editor, dan Gabriella Asti sebagai videographer.

Video lirik Crayon Eyes disajikan dalam bentuk video RL Klav & Matter Mos sing along dengan sentuhan motion graphic yang fresh & fun.

Video lirik ini menampilkan RL Klav dan Matter Mos sedang menikmati sambil menyanyikan Crayon Eyes dipadu dengan motion graphic yang menampilkan beraneka ragam warna untuk mendukung pesan lagu Crayon Eyes.

Konsep lirik video ini berangkat dari RL Klav ingin menghibur & membangkitkan spirit penikmatnya. Tidak hanya lirik videonya yang fresh & fun, lagunya pun memiliki elemen tersebut. (RO/OL-1)