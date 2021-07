Tom Hiddleston Masuk Tangga Lagu Billboard

AKTOR Inggris Tom Hiddleston sukses masuk ke tangga lagu Billboard setelah lagu Very Full melakukan debut di No 10 dalam tangga lagu World Digital Song Sales.

Lagu tersebut dinyanyikan Hiddleston hampir seluruhnya dalam bahasa Norwegia.

Very Full diputar di episode ketiga serial Marvel, Loki, yang ditayangkan di stasiun televisi Disney+, dengan Hiddleston sebagai pemeran utama.

Dalam konteks serial, Loki menyanyikan lagu tersebut dalam bahasa Asgardian (bahasa asli dari planet fiksi Asgard tempat ia berasal), namun bahasa yang digunakan untuk Asgardian dalam pertunjukan tersebut adalah bahasa Norwegia.

Lagu tersebut berjudul Jeg Saler Min Ganger di kredit akhir episode (diterjemahkan menjadi "I Seal My Times"), tetapi diberi judul Very Full di soundtrack Loki: Volume 1.

Lagu itu ditulis penyanyi-penulis lagu Norwegia Benedicte Mauseth dan penulis Norwegia Erlend Nødtvedt.

Very Full adalah lagu terbaru dari proyek Marvel yang mencapai tangga lagu Billboard. Pada Maret lalu, Agatha All Along yang dinyanyikan Kathryn Hahn memulai debutnya di chart Penjualan Lagu Digital semua genre, dipicu oleh serial WandaVision di Disney+. (OL-1)