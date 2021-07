Soundtrack Almost Famous Dirilis Ulang dalam Bentuk Boxset Raksasa

SOUNDTRACK film Almost Famous telah diterbitkan kembali sebagai boxset baru yang terdiri dari 102 lagu, dengan berbagai konfigurasi yang tersedia.

UMe akan merilis kembali soundtrack film itu, menandai pertama kalinya semua musik yang ditampilkan dalam film akan dirilis bersama dalam satu paket.

Daftar lagu yang diperluas mencakup lagu-lagu Led Zeppelin, The Beach Boys, Joni Mitchell, Cat Stevens, The Who, dan Fleetwood Mac itu, di samping semua materi yang dibuat untuk grup rock fiksi film, Stillwater, termasuk Fever Dog.

Lagu-lagu yang belum pernah dirilis juga akan mencakup penampilan pemeran membawakan lagu Tiny Dancer milik Elton John, dan remix dan edit dari lagu The Who, Amazing Journey / Sparks, yang diaransemen sutradara Cameron Crowe.

Boxset juga berisi banyak koleksi, termasuk buku foto 40 halaman, tiket masuk ke belakang panggung, kartu nama Lester Bang's Creem, potongan tiket replika, dan cerita sampul Rolling Stone William Miller di Stillwater.

Sebuah versi digital dari boxset dirilis pada Jumat (9/7) dan sejumlah konfigurasi lainnya sedang dalam proses, termasuk set kotak 13-disc, dua edisi enam-LP –satu di vinyl hitam, yang lainnya dengan cakram vinyl berwarna.

Ada juga satu set super deluxe lima CD termasuk 102 lagu, dengan 36 di antaranya adalah lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya; EP vinyl 12 inci terpisah dengan keenam lagu Stillwater; sebuah Record Store Day eksklusif dengan tujuh demo asli dari lagu-lagu Stillwater, lima dibawakan oleh Wilson dan dua lainnya oleh Frampton; versi vinyl dua LP dari album soundtrack asli; dan dua CD edisi deluxe dari soundtrack aslinya.

Paramount Home Entertainment juga bersiap merilis Almost Famous untuk pertama kalinya dalam format 4K Ultra HD, serta pada Blu-ray edisi terbatas.

“Kami sangat bangga untuk kembali ke Almost Famous, sebuah karunia kebaikan yang sangat istimewa. Untuk pertama kalinya, kami membuat soundtrack mewah yang menampilkan hampir setiap lagu dari film,” ujar produser film itu Cameron Crowe dalam sebuah pernyataan.

“Kami juga senang akhirnya dapat mempertahankan kedua versi film, bersama dengan koleksi fitur bonus baru yang langka, pada rilis 4K dan Blu-ray baru yang indah ini sebagai bagian dari Paramount Presents. Panjang umur media fisik!” tambahnya. (OL-1)