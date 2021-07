The Go-Go's Rayakan Ulang Tahun Ke-40 Album Beauty and The Beat

THE Go-Go's telah mengumumkan rencana perataan ulang tahun ke-40 dari album debut mereka, Beauty And The Beat.

Dirilis pada 8 Juli 1981, album debut band California ini menduduki puncak tangga album Amerika Serikat (AS) selama enam pekan berturut-turut dan menelurkan lagu hits Our Lips Are Sealed dan We Got The Beat.

Sekarang, The Go-Go's merayakan album penting dengan edisi ulang tahun khusus yang dicetak pada vinyl merah muda, dengan sampul baru yang menampilkan foto band yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Setiap salinan Beauty And The Beat – 40th Anniversary Limited Edition akan diberi nomor dan hanya akan tersedia melalui uDiscover, The Sound Of Vinyl, dan toko online resmi band.

Rencananya, album tersebut akan dirilis pada 10 September mendatang. (OL-1)