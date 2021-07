Peter Jackson akan Garap Film Dokumenter The Beatles

PETER Jackson dilaporkan tengah menyiapkan sebuah film dokumenter tentang The Beatles. Dia mengaku 'menakjubkan melihat kesalahan’ dari banyaknya akun grup sejarah.

Sang pembuat film The Lord of the Rings itu memimpin produksi film dokumenter tiga bagian The Beatles: Get It Back yang mengikuti pembuatan album Let It Be pada 1970.

Film dokumenter itu akan mengacu pada materi yang awalnya direkam untuk film Let It Be oleh Michael Lindsay-Hogg yang juga merencanakan rekaman album milik band.

Film dokumenter buatan Jackson itu menantang asumsi bahwa pembuatan album ditandai dengan perasaan tidak enak di antara grup.

Saat berbicara dengan GQ, Peter mendiskusikan argumen terkait Paul McCartney dan George Harrison selama rekaman lagu Two of Us saat McCartnet memberi tahu Harrison bahwa ‘Saya selalu mendengar diri saya mengganggu Anda’.

Saat membahas momen itu, Jackson berkata, “Kami telah memberi orang-orang konteks interaksi dengan menunjukkan percakapan enam menit penuh. Tidak lagi terasa seperti pertengkaran."

“Itu tidak lagi terasa seperti Paul membuat George marah. Kamu paham apa yang sebenarnya Paul coba raih. Kamu mengerti darimana George datang. Dan seluruh hal tersebut sebenarnya masuk akal."

“Masalahnya, ketika film itu dirilis, The Beatles bubar, tapi mereka tidak bubar saat mereka membuat Let It Be, yang direkam setahun sebelumnya."

“Jadi saya kira akan aneh untuk merilis film di mana mereka semua menikmati kebersamaan satu sama lain.” lanjut Jackson.

Jackson juga berkata bahwa proses editingnya memakan waktu hingga dua tahun untuk menyatukan semuanya.

“Kami telah mengedit seri ini selama sekitar dua tahun sekarang dan ini adalah pengeditan terlama yang pernah saya lakukan dalam karier saya. Maksud saya, Anda biasanya mengedit film, seperti Lord Of The Rings, dalam waktu sekitar tiga atau empat bulan, tapi ini sudah dua tahun. Ini adalah hal yang sangat rumit untuk dipotong,” pungkasnya. (OL-1)