Kim Tae Ri dan Jeon Yeo Been Pindah Agensi

DILANSIR dari situs soompi, Kim Tae Ri dan Jeon Yeo Been telah resmi berpindah ke agensi baru. Agensi lama mereka J Wide Company telah merilis pernyataan pada 12 Juli terkait hal tersebut.

Pernyataan itu berbunyi, “Sebuah tim karyawan yang telah lama bekerja di J Wide Company telah membentuk manajemen baru, mmm, mereka memulai awal yang baru dengan aktris Kim Tae Ri dan Jeon Yeo Been."

Kim Tae Ri memulai debutnya dalam film The Handmaiden dan kemudian tampil di sejumlah film seperti Little Forest, 1987, dan Space Sweepers.

Baca juga: Ulang Tahun Ke-11, Running Man Rilis Foto Grup Baru Tanpa Lee Kwang Soo

Jeon Yeo Been juga telah memantapkan posisinya melalui akting yang beragam dalam film After My Death, Secret Zoo, dan Night in Paradise bersama dengan drama Melo is My Nature, Vincenzo, dan lainnya.

Karena Manajemen mmm adalah perusahaan yang dibuat berdasarkan kepercayaan dengan dua aktris Kim Tae Ri dan Jeon Yeo Been, perusahaan akan terus membantu dengan beragam proyek akting dan jalur karier yang positif.

"Selain itu, (J Wide Company) mendukung langkah baru yang diambil Manajemen mmm dengan ikatan kuat yang telah kami miliki sejak lama, dan kami akan bekerja untuk kemajuan masing-masing perusahaan. Kami akan mendukung kegiatan satu sama lain sebagai mitra yang baik, jadi tolong tunjukkan banyak minat. Terima kasih.” (OL-1)