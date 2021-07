Karen Gillan Mengaku Menangis Baca Naskah Guardians of the Galaxy Vol 3

KAREN Gillan mendapatkan panggung yang cukup menarik sebagai Nebula sejak debut awalnya di Guardians of the Galaxy pada 2014. Gillan sempat muncul di sekuel film Avengers: Infinity War dan Endgame serta juga runouts mendatang di Thor: Love and Thunder, dan juga di Guardians of the Galaxy Vol 3 mendatang.

Dilansir dari situs movie web, rasanya cukup wajar untuk mengatakan Gillan memiliki waktu yang sangat baik di MCU.

Saat berbicara dalam sebuah wawancara dengan Collider, serta mendiskusikan film Netflix terbarunya, Gunpowder Milkshake, gillan juga dikabarkan meluangkan sedikit waktu untuk merinci masa depannya di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Walaupun proses syuting Guardians of the Galaxy baru akan terjadi beberapa bulan lagi, Gillan nampaknya telah membaca naskahnya dan terkagum dengan naskah itu. Bahkan sampai mengatakan itu membuatnya menangis.

"Saya membaca naskah itu bersama Pom Klementieff, yang memerankan Mantis. Kami membacanya bersama-sama dan kami berdua menangis dan tertawa, tetapi ada air mata penuh. Ini luar biasa, saya pikir ini adalah karya terhebat James Gunn dengan Guardians dan itu sangat brilian. brilian dan emosional dan lucu dan itu semua hal yang Anda inginkan," papar Gillan

Gillan juga membahas karakter Nebula dan berkata yang bisa membuat Nebula menjadi Nebula adalah Gunn.

"Saya pikir banyak alasan mengapa Nebula seperti itu adalah karena James Gunn. Dia adalah penciptanya dan saya pikir dia benar-benar terhubung dengan karakter itu secara pribadi."

"Aku ingat saat kami melakukan adegan antara aku dan Gamora, dia seperti menangis saat latihan dan semacamnya. Dia sangat tertarik." tambah Gillan.

Kembalinya James Gunn di Guardians 3 akan menjadi pertama kalinya dia mengarahkan kembali aktris dan rekan-rekan mainnya sejak 2017 di film solo Guardians kedua, yang melihat pengembangan karakternya membawanya dari penjahat frustasi menjadi hampir pahlawan.

Kita akan melihat bagaimana cerita Nebula berkembang lebih jauh di Thor: Love and Thunder pada 2022, dan kemudian di Guardians of the Galaxy Vol 3 pada 2023. (OL-1)