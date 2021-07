Foo Fighters Rilis Video Cover Lagu Bee Gees

DILANSIR situs blabbermouth, Foo Fighters merilis video penampilan untuk cover lagu Bee Gees, You Should Be Dancing.

Foo Fighters akan merilis album Hail Satin secara eksklusif pada peringatan Record Store Day, 17 Juli mendatang.

Sebanyak 10 lagu LP akan berisi cover band dari lima lagu klasik Bee Gees yaitu You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy, dan More Than A Woman plus Shadow Dancing milik Andy Gibb, serta lima lagu Foo Fighters dari album Medicine At Midnight yang direkam secara langsung di studio 606 milik band.

Foo Fighters sebelumnya memainkan You Should Be Dancing untuk acara BBC Jo Wiley dan Shadow Dancing untuk streaming langsung Rock N' Relief.

Vokalis Foo Fighters Dave Grohl menjelaskan bagaimana cover You Should Be Dancing muncul, karena, "Kami telah pergi ke studio kami setiap hari dan merekam berbagai hal. Suatu hari, kami memiliki daftar hal-hal yang seharusnya kami lakukan. yang harus dilakukan dan dikatakan, 'Rekam lagu cover untuk Jo.' Dan saat kami sedang melakukan percakapan ini, seseorang berkata, 'Hei, pernahkah Anda melihat film dokumenter Bee Gees itu?' Dan saya seperti orang terakhir di dunia yang menjadi satu-satunya orang yang belum pernah melihatnya! Jadi saya, seperti, 'Mengapa kita tidak menyanyikan lagu Bee Gees saja?' Dan seseorang hanya, seperti, 'Oke... bagaimana kamu ingin melakukannya?!' Dan saya berkata: 'Baiklah, mari kita lakukan seperti Bee Gees.’”

Dia melanjutkan, "Kami mulai merekam lagu instrumental dan kemudian saya berpikir, 'Oke, baiklah, saya akan keluar dan menyanyikannya' dan biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak pernah, dalam hidup saya, bernyanyi seperti itu, tapi itu adalah lagu termudah yang pernah saya nyanyikan sepanjang hidup saya! Saya menyanyikan lagu itu, dan itu seperti enam menit dan saya selesai. Saya seharusnya bernyanyi seperti ini selama 25 tahun terakhir!'" (OL-1)