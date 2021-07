Cameo Stan Lee Telah Berakhir

Otak dibalik cerita legendaris Marvel, Stan Lee yang sering muncul menjadi cameo di beberapa film seperti Iron Man, Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame. Dan dengan total adegan cameo hingga 22 adegan, dikabarkan akan secara resmi mengakhiri adegan cameo tersebut.

Dilansir dari situs inside the magic, Untuk para penggemar Marvel yang mempertanyakan apakah adegan cameo Stan Lee akan terus muncul di masa depan, telah terjawab berdasarkan kebijakan terbaru dari Studio Marvel, “Tidak ada lagi akting cameo dari Stan Lee”.

Stan Lee tidak hanya muncul sebagai cameo di film Marvel Cinematic Universe (MCU) tetapi juga di berbagai film Marvel milik Sony Pictures dan Fox Studios.

Konfirmasi kebijakan baru Marvel tentang penggunaan kemiripan Stan Lee untuk akting cameo secara anumerta dalam proyek-proyek baru datang dari sumber yang tidak terduga yaitu, Al Jean, showrunner The Simpsons yang sudah lama bekerja.

Jean mengungkapkan kepada Comicbook dalam wawancara eksklusif bahwa permintaannya untuk menggunakan suara pra-rekaman Lee dari tahun-tahun sebelumnya untuk dimasukkan dalam animasi Disney+ Simpsons/Marvel crossover baru-baru ini "The Good, The Bart, and the Loki" ditolak oleh Marvel Studios. Al Jean juga telah memahami kebijakan studio yang dipimpin oleh Kevin Feige.

“Kami hanya berpikir, 'Oh, kami memiliki audio Stan Lee dari saat dia berada di acara kami, bisakah kami menjadi cameo dia di?' Dan mereka mengatakan bahwa kebijakan mereka adalah dia tidak menjadi cameo sekarang karena dia sudah meninggal, yang benar-benar kebijakan yang dapat dimengerti. Itu adalah satu-satunya catatan mereka dan itu, tentu saja, mudah dilakukan… Percayalah, saya menghormati bahwa waralaba ini memiliki kekuatan besar di luar kita. Saya menghormatinya.”