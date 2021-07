Egerton Gantikan Pattinson di The Stars at Noon

BINTANG film Rocketman dan Kingsman, Taron Egerton, ditunjuk menggantikan pemeran Batman Robert Pattinson di film thriller drama romantis mendatang berjudul The Stars at Noon.

Seperti dilansir The Hollywood Reporter, mantan aktor Twilight Saga itu terpaksa mundur dari film karena bentrok jadwal.

Sebelumnya, Pattinson berperan sebagai seorang pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan minyak Inggris yang cerdik dan bertemu dengan seorang reporter perempuan yang berjuang di sebuah bar hotel dan mereka menjadi terjerat.

Namun perannya itu telah digantikan Egerton.

Film yang disutradarai Claire Denis, yang sebelumnya pernah bekerja dengan Pattinson di High Life, sebuah film horor fiksi ilmiah dari tahun 2018, berlatar di Nikaragua, Amerika Tengah, selama periode kekacauan politik dan kekerasan.

Belum ada informasi lebih lanjut kapan film ini akan di produksi.

Selain proyek film ini, Egerton juga diketahui memiliki beberapa proyek untuk Apple.

Ia juga akan memimpin serial TV yang berjudul In with the Devil, serta film tentang penciptaan dan kebangkitan video game ikonik Tetris.

Sementara itu, Pattinson sedang menyelesaikan syuting The Batman yang rencananya akan dirilis tahun depan. (OL-1)