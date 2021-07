Foo Fighters Rilis Film Mini-Dokumenter

FOO Fighters telah bekerja sama dengan MSG Entertainment merilis mini-dokumenter yang mendokumentasikan konser band tersebut di Madison Square Garden di New York City setelah 466 hari tanpa musik live.

Deskripsi resmi untuk film dokumenter selama sembilan menit itu berbunyi, "Pada 20 Juni 2021, setelah 466 hari tanpa musik live, Foo Fighters membuka kembali Madison Square Garden untuk penonton yang terjual habis, menandai yang pertama konser dengan kapasitas penuh di arena New York sejak awal pandemi."

Dijuluki The Day The Music Came Back, fitur ini mencakup campuran cuplikan langsung dan testimoni di belakang panggung dari kru tempat ikonik, yang meminta semua penonton menunjukkan bukti vaksinasi untuk masuk.

Untuk pemanasan pertunjukan MSG, Foo Fighters tampil lima hari sebelumnya di Canyon Club di Agoura Hills, California.

Canyon Club juga mengharuskan pembeli tiket mendapatkan vaksinasi covid-19 secara penuh.

November lalu, Foo Fighters menggelar konser streaming langsung untuk para penggemar di The Roxy di West Hollywood, California. Enam bulan kemudian, mereka berpartisipasi dalam konser Live Vax, yang disiarkan televisi di SoFi Stadium di Inglewood.

Foo Fighters selanjutnya akan tampil di Forum di Los Angeles pada 17 Juli.

Band ini terus mempromosikan album terbaru mereka, Medicine At Midnight, yang mendarat di No 1 di chart Penjualan Album Top Billboard dengan penjualan minggu pertama 64.000 eksemplar di AS.

Foo Fighters sebelumnya menduduki puncak tangga lagu dengan Concrete And Gold pada 2017 dan Wasting Light pada 2011.

Sebanyak 23.000 dari penjualan minggu pertama Medicine At Midnight berasal dari penjualan vinyl LP, dengan CD, dan album digital masing-masing mencatat 20.000.

Medicine At Midnight dirilis pada 5 Februari melalui Roswell Records/RCA Records. (OL-1)