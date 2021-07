Begini Acara Ulang Tahun Ke-81 Ringo Starr

JIKA tahun lalu, acara ulang tahun Ringo Starr yang ke-80 dilakukan secara daring, tahun ini, di ulang tahunnya yang ke-81, drummer The Beatles itu merayakannya jauh dari keramaian.

"Ulang tahun adalah ulang tahun, Anda harus menjalaninya, Anda tahu?" katanya kepada Variety sebelum berpose dengan para tamu termasuk menantu Joe Walsh dan gitaris Toto Steve Lukather.

Ternyata, Starr dan istrinya, Barbara Bach, merayakan ulang tahunnya tanpa kehadiran penggemar atau pers.

“Dua tahun lalu, kami berada di Capitol Records dengan banyak tamu bermain untuk saya dan ratusan orang di luar. Tapi banyak hal telah berubah,” tambahnya.

Ketika ditanya apa yang telah dia lakukan untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-81, jawabannya cukup mencengangkan.

Ulang tahun yang biasa ia rayakan dengan meriah dan banyak orang, kini ia rayakan dengan sangat sederhana.

"Aku rayakan dengan bangun pagi ini," katanya mengundang tawa. (OL-1)