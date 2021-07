Classless Act Rilis Give It to Me

PADA Jumat (9/7), Classless Act, band Los Angeles yang sedang naik daun, merilis musik rock bernada retro yang berjudul Give It to Me.

Rilis ini menyertai kabar bahwa mereka akan bergabung dengan Motley Crue dan Def Leppard dalam tur pada musim panas mendatang.

Classless Act akan menemani aksi pendukung Tur Stadion yang diumumkan sebelumnya oleh Poison, Joan Jett and the Blackhearts, dan Tuk Smith and the Restless Hearts ketika perjalanan yang sudah dua kali ditunda itu dimulai pada Juli 2022 untuk rentang waktu yang lama di seluruh Amerika Serikat.

“Anak-anak dan saya telah bekerja sangat keras untuk memberi Anda sesuatu untuk mengguncang Anda," kata penyanyi Classless Act Derek Day.

"Sekarang, musim panas telah tiba dan waktu yang tepat untuk memainkan beberapa gitar, beberapa bass dan drum, dan 'Aku' secara keseluruhan. Ayo kita ke sana!" (OL-1)