Personel BTS Bicarakan Rencana 20-30 Tahun ke Depan

DALAM acara streaming langsung Amazon Music, pembawa acara Jaeki Cho menanyakan rencana masa depan anggota BTS.

Ia menanyakan rencana masa depan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook untuk 20-30 tahun ke depan.

RM, alias Kim Nam-Joon, mengatakan mereka membayangkan diri mereka akan menjadi Bangtan Papas or Bangtan Grandpas.

Sedangkan Jimin tidak yakin apakah mereka masih sanggup menari atau tidak.

"Sejujurnya aku tidak yakin apakah kami masih bisa dance,” ujarnya.

Membalas Jimin, V kemudian berkata, "Jika kita bisa duduk di sofa, itu bagus."

“Mungkin ketika saatnya tiba dan ada artis baru, saya akan memainkan peran sebagai latar,” tambahnya.

Jungkook kemudian berkata: "Saya tidak yakin tentang menari tetapi saya pasti akan senang terus bernyanyi."

RM pun mengatakan mereka pada akhirnya harus bisa menerima perubahan.

“Kita harus meneliti bagaimana tetap menjadi musisi, dalam jangka panjang,” tambah Suga.

Sementara itu, BTS baru-baru ini memanjakan penggemar dengan teaser lagu baru mereka, Permission to Dance.

Juga, Billboard mengumumkan bahwa lagu Butter tetap berada di posisi teratas Billboard Hot 100 selama enam minggu berturut-turut.

Mereka akan tampil di NBC's The Tonight Show Dibintangi Jimmy Fallon pada 13 dan 14 Juli mendatang san akan mempersembahkan debut di televisi AS, Permission to Dance. (OL-1)