Lagu Scentless Apprentice Terinspirasi dari Novel Favorit Kurt Cobain

VOKALIS Nirvana Kurt Cobain ternyata gemar membaca novel. Ia pun selalu membawa novel kesukaannya bahkan saat sedang konser.

Di belakang panggung, setelah tampil di acara Festival Hollywood Sao Paulo, 16 Januari 1993 lalu, terlihat sebuah buku novel milik Cobain, dengan sampul perempuan telanjang yang sedang tidur, berada di dekat Cobain.

Buku tersebut adalah Perfume karya Patrick Suskind.

Cobain mengaku selalu membawa novel itu di dekatnya saat tur. Ia pun mengungkapkan dirinya telah membaca novel tersebut berulang kali, bak orang yang sedang kecanduan.

“Saya sudah membaca Perfume sekitar sepuluh kali dan saya tidak bisa berhenti membacanya,” katanya kepada pewawancara Erica Ehm.

“Ini seperti sesuatu yang hanya diam di saku saya sepanjang waktu. Saya membacanya berulang-ulang. Novel itu mempengaruhi saya,” tambahnya.

Pertama kali diterbitkan pada 1985, Perfume menceritakan tentang kehidupan Jean-Baptiste Grenouille, yang lahir dengan indera penciuman dan rasa jijik yang luar biasa terhadap kemanusiaan.

Novel tersebut berlatar belakang pada kondisi kemelaratan dan kebiadaban Prancis di abad ke-18.

Grenouille menemukan dirinya di dunia di mana dia tidak dicintai, ditinggalkan, dan ditakuti karena kemampuan supranaturalnya yang nyata.

Buku tersebut ternyata menginspirasi lagu Scentless Apprentice di album terakhir Nirvana, In Utero, dimana liriknya menggambarkan isi novel tersebut secara langsung.

Lagu tersebut dimulai dengan dentuman drum, mengumumkan kelahiran seorang anak iblis, sebelum bergerak di antara barisan gitar yang mengalir dan riff yang solid yang menggetarkan.

Liriknya menggambarkan adegan dalam novel tersebut saat perawat Jeanne Bussie mengeluh kepada Pastor Terrier, yang menugaskannya untuk membantu Grenouille saat baru lahir.

“Like most babies smell like butter

His smell smelled like no other

He was born scentless and senseless

He was born a scentless apprentice”

Sedangkan lirik lainnya, yaitu Go Away, Go Away tampaknya diambil langsung dari sebuah baris di Bab 23 buku itu.

Selain itu, ada beberapa lagu lain di In Utero yang juga dibubuhi gambar dan ekspresi dari Perfume.

Di akhir novel tersebut, Grenouille akhirnya bunuh diri dengan menyiram dirinya dengan aroma ajaib, mengetahui dia akan dikanibalisasi oleh preman yang haus darah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah menghilang dari Bumi.

Mirip dengan salah satu lirik satu di In Utero, Cobain, yang juga melakukan bunuh diri pada 1994 lalu, bernyanyi seolah berbicara langsung kepada Grenouille, “Aromamu masih ada di sini.” (OL-1)