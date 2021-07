Ini 3 Album yang Harus Didengarkan Calon Musisi. Menurut Dave Grohl

DENGAN kelas musik yang terganggu oleh pandemi, Dave Grohl turun tangan dan meresepkan beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa mana pun yaitu, mendengarkan album.

Dilansir dari situs, far out magazine, Grohl yang telah berkiprah selama empat dekade tentunya punya otoritas yang cukup besar di dunia musik.

Saat berbincang dengan BBC Breakfast, Februari lalu, saat anak-anak diharuskan belajar dari rumah karena pandemi covid-19, Grohl ditanya mengenai album apa saja yang cocok bagi pendidikan musik, khususnya bagi calon musisi.

“Tentunya, kalian akan ingin mendapatkan Sgt. Pepper’s [Lonely Heart’s Club Band] milik the Beatles,” ujar Grohl kepada BBC. “Salah satu alasannya adalah album itu relevan seperti saat dirilis.”

Bagi banyak orang, album tersebut dianggap salah satu album terbaik dari mahakarya Fab Four. Bahkan, album tersebut terpilih sebagai album favorit Inggris dalam jajak pendapat oleh The Official Charts Company pada 2018.

Sedangkan album kedua dalam daftar rekomendasi Grohl adalah Black in Black milik AC/DC.

“Jika kalian ingin menjadi drumer, kalian harus mendapatkan album Back in Black karya AC/DC,” ujar Grohl.

Album keluaran 1980 tersebut terkenal dengan gaya drum Phil Rudd yang sederhana namun menggelegar. Album tersebut juga sempat mendapatkan posisi teratas di daftar album terlaris sepanjang masa.

Album ketiga adalah album yang membawa suasana pesta.

“Maksudku, ayo, kita harus memilih Saturday Night Fever. Dengar, jika Anda memutar Saturday Night Fever, itu akan terasa seperti Sabtu malam, tapi bisa jadi Senin pagi, ”katanya memperjuangkan soundtrack disko Bee Gee klasik. “Saya suka pesta kecil-kecilan sekarang dan nanti. Aku memang suka menari.” (OL-1)