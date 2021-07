Lagu Nirvana Kembali Muncul di Film Marvel

DILANSIR dari situs cbr, film Marvel Black Widow akan menyertakan cover orkestra dari hit Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

Cover tersebut akan menjadi versi 2015 yang dibawakan Malia J dan diproduksi oleh kolektif komposer Think Up Anger.

Lagu tersebut akan diputar di kredit pembukaan film bersama sebuah montage yang menunjukkan waktu Natasha Romanoff di Red Room, kamp pelatihan di era Uni Soviet yang mengajarinya cara menjadi mata-mata dan pembunuh bayaran.

Beberapa karya dari Malia J sendiri telah beberapa kali ditampilkan di berbagai serial televisi seperti The Handmaid’s Tale dan Riverdale.

Malia berkata Marvel Studios menghubunginya tentang penggunaan lagu tersebut pada Februari 2020.

“Kami pikir itu merupakan sebuah lelucon dan tidak memberikan balasan langsung,” ujarnya kepada Consequence.

“Versi berbeda dari cover ini telah beredar di industri TV/film sejak 2015 dan saya hanya bisa berspekulasi bahwa seseorang dari kubu mereka adalah penggemar dan ingin memasukkannya ke dalam film!”

Dia mengaku dia merasa sangat senang karena studio itu mau menggunakan hasil karyanya.

“Saya mengetahuinya selama pandemi dan berita itu mengangkat semangat saya di tengah situasi kelam. Saya tidak tahu lagu ini akan berakhir di film Marvel, apalagi di kredit pembuka. Saya penggemar Scarlett Johansson dan Florence Pugh -- terlibat dalam sebuah hal bersama mereka adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” ungkapnya

Smells Like Teen Spirit, yang merupakan lagu pembuka dari album kedua Nirvana yakni Nevermind, akan menjadi lagu Nirvana kedua yang ditampilkan dalam film Marvel, setelah lagu Come As You Are yang ditampilkan dalam film Captain Marvel, 2019 lalu. (OL-1)