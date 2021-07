Michelle Yeoh akan Tampil di Prekuel The Witcher

MICHELLE Yeoh menjadi bintang terbaru yang akan bermain di prekuel serial Netflix Witcher, The Witcher: Blood Origin.

Yeoh mengambil peran Scían, yang digambarkan sebagai elf berpedang nomaden terakhir, yang dalam pencarian mematikan yang akan mengubah nasib benua.

Dia bergabung dengan Laurence O'Fuarain yang akan menjadi seorang pejuang bernama Fjall.

The Witcher: Blood Origin telah diumumkan sejak tahun lalu dan direncanakan menjadi pertunjukan enam bagian yang berlangsung 1.200 tahun sebelum seri Henry Cavill, sebelum Conjunction of the Spheres, peristiwa yang menyatukan semua monster, manusia, dan makhluk lain ke dalam satu dimensi.

Serial ini akan mengikuti peristiwa yang mengarah ke Konjungsi, serta penciptaan Witcher pertama.

Namun, ini bukan satu-satunya hiburan berbasis Witcher yang disiapkan Netflix.

The Witcher Season 2 akan menyelesaikan syuting pada akhir April dan direncanakan rilis sebelum akhir 2021.

Selain itu, Netflix juga akan menghadirkan adaptasi anime dalam karya yang disebut Nightmare of the Wolf. Namun, belum banyak yang diketahui tentang yang film itu, selain dari logo menakutkan yang terungkap di akhir 2020 lalu. (OL-1)