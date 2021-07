Chris Pratt Ingin Punya Anak Lagi

AKTOR Chris Pratt membagikan pemikirannya terkait memiliki lebih banyak anak dengan istrinya Katherine Schwarzenegger, dengan berkata dia akan senang melakukannya.

Bintang film The Guardians of the Galaxy tersebut sudah memiliki dua buah hati yakni putranya Jack, yang berusia 8 tahun dari pernikahan sebelumnya dengan Anna Faris dan putri barunya Lyla Maria dengan Schwarzenegger, Agustus lalu.

Saat berbicara di E! News Daily Pop show, Kamis (1/7), sang bintang berkata, "Akan senang memiliki lebih banyak seperti yang akan diberikan oleh Yang Maha Kuasa".

"Kami akan melakukannya. Saya mungkin harus berbicara dengan Katherine tentang itu, tetapi rencana saya adalah, ayo mulai," tambahnya.

Pratt juga membagikan pengalamannya tentang memiliki dua buah hati dengan berkata bahwa “Itu sangat menyenangkan”.

“Saya pikir memiliki anak kedua benar-benar menekankan apa yang unik tentang anak pertama adalah Anda hanya menerima begitu saja semua pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anda hanya menganggap semua anak seperti itu."

"Dan kemudian Anda melihat anak kedua datang dan mereka mungkin sedikit berbeda dan mereka mungkin menyoroti beberapa perbedaan. Dan itu bagus."

"Anak sulung saya adalah seorang laki-laki dan sekarang saya memiliki seorang gadis jadi melihat itu berbeda, bagaimana saya bereaksi mungkin sedikit berbeda, saya tidak kasar seperti yang saya lakukan untuk beberapa alasan, saya tidak tahu. Saya hanya ingin untuk memeluk mereka berdua," pungkasnya. (OL-1)