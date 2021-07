Ini Lagu yang Mengguncang Dunia Nikki Sixx

PERSONEL Motley Crue Nikki Sixx mengungkapkan lagu yang mengguncang dunianya. Dilansir dari Louder, Sixx sendiri mengaku tergila-gila dengan rock'n'roll.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Louder, ia menyebutkan beberapa judul lagu rock yang sangat ia gemari. Salah satunya adalah lagu Ogre Battle karya Queen.

Bagi bassist Motley Crue itu, Ogre Battle adalah salah satu lagu yang penting baginya. Ia pun mengatakan begitu mengagumi semua melodi dan progresi akord dalam lagu tersebut.

“Lagu ini memadukan riff rock yang paling keren dan paling sulit serta melodi yang paling ekstrim namun indah. Brian May pernah memberitahu saya bahwa Freddie Mercury menulis riff gitar itu, yang saya tidak tahu. Sangat sulit untuk dimainkan!" ungkap Sixx

Menurutnya, banyak hal luar biasa yang bisa didapatkan dari mempelajari musik Queen.

“Tetapi, ketika Anda benar-benar mempelajari musik Queen, Anda mendapatkan pendidikan yang luar biasa dalam seni penulisan lagu,” ujarnya.

Sixx adalah leader, bassis, dan penulis lagu utama Motley Crue.

Kini, ia sedang sibuk menulis buku barunya yaitu The First 21: How I Became Nikki Sixx, yang akan rilis pada Oktober mendatang. (OL-1)